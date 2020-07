Il Luna Park delle particelle

In questa estate bislacca anche i campi estivi per bambini e ragazzi si adattano alle restrizioni sanitarie, e alcuni fanno direttamente il salto e diventano eventi tutti virtuali. Ecco così che l'iniziativa "Kids" dell'INFN ha organizzato “Le mie GigaNano vacanze estive”, un campo estivo online per ragazzini tra gli 8 e i 10 anni, per accompagnarli nell’esplorazione del macro e del microcosmo: un sacco di begli incontri, tra esperimenti da replicare a casa, racconti di scienza e cartoni animati.

Ho dato un piccolo contributo anche io, con un incontro dal salotto di casa mia che è iniziato con un esperimento di elettrolisi dell'acqua per finire a parlare del Modello Standard. Nel mezzo, per la prima volta sono riuscito a realizzare una molecola d'acqua completa con i mattoncini LEGO, e a smontarla fino ai quark costituenti, e un modello standard completo di antiparticelle! Qui sotto trovate la registrazione dell'intervento, mentre su Youtube c'è la collezione completa di tutti gli incontri del Summer Camp. Buona visione, a voi o ai vostri figli, e buoni esperimenti casalinghi estivi!