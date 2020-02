"Tu che sei un fisico", un podcast di fisica, ma non solo

Che mi piacciano i podcast non è un segreto. Dopo averne ascoltati a dozzine, ho deciso di produrne uno io. Detto, fatto, ho comprato un microfono e mi sono messo a registrare, editare, mixare. Ne è venuta fuori al prima puntata di Tu che sei un fisico, che vorrebbe essere un podcast dove un fisico delle particelle (che sarei io) risponde alle domande degli ascoltatori (che sareste voi), nessuna esclusa.

Si parla di fisica e di scienza, ovviamente, ma non solo. Mi piace infatti ricordare ai miei studenti che non ci sono domande stupide. Le uniche domande stupide, io credo, sono quelle che non vengono fatte. Come si fa infatti a imparare, o anche solo a soddisfare una curiosità, se non si chiede?

Potete mandarmi le vostre domande a tucheseiunfisico@borborigmi.org, o direttamente usando la maschera che trovate sulla pagina del sito dedicata al podcast. Vale tutto: come tutti i fisici che si rispettino, sono una persona molto curiosa, ed è assolutamente possibile che io possa pontificare tanto di falegnameria che di cinema coreano. La precedenza, però, va chiaramente alla fisica, e alla fisica delle particelle in particolare.

Qui sotto la prima puntata: buon ascolto, e non esitare a mandarmi dei feedback anche su formato, qualità dell'audio o cose simili. Sono un principiante assoluto, e sarò contento di migliorare anche questi aspetti nelle prossime puntate.